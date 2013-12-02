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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 17:03 BJT

德国数据：11月制造业扩张步伐创下近两年半最快，巩固经济复苏进程

终值高于52.5的初值，并远高于50的荣衰分水岭。终值是2011年6月以来的最高水准。

“德国制造业前景似乎正在改善，关键市场的需求可能逐步增强，”Markit的资深分析师Tim Moore表示。

制造业约占德国经济的五分之一，年初开局疲弱，最近五个月才再度扩张。

PMI调查显示，制造业企业11月再度削减就业岗位，但待完成工作情况显示，他们可能在未来数月再度开始增加人手。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
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