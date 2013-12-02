德国数据：11月制造业扩张步伐创下近两年半最快，巩固经济复苏进程

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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终值高于52.5的初值，并远高于50的荣衰分水岭。终值是2011年6月以来的最高水准。
“德国制造业前景似乎正在改善，关键市场的需求可能逐步增强，”Markit的资深分析师Tim Moore表示。
制造业约占德国经济的五分之一，年初开局疲弱，最近五个月才再度扩张。
PMI调查显示，制造业企业11月再度削减就业岗位，但待完成工作情况显示，他们可能在未来数月再度开始增加人手。(完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。