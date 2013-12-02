欧元区数据：11月制造业PMI创下两年半高位，但整体增长仍显乏力

“11月制造业PMI数据整体上带来了好消息，但同时也表明在围绕欧元区经济健康状况的问题上，仍然有许多值得担心的地方，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。

欧元区11月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，初值为51.5，10月为51.3。产出物价分项指数从52.9提升到53.1。

截至11月，MARKIT制造业采购经理人指数已经有连续五个月保持在50以上，同时11月当月的指数亦是2011年6月以来最高。

“不过，有更多的南部的国家继续着令人失望的表现，特别是法国和西班牙，”Williamson说。

海外对商品的需求升至2011年5月迄今最快速度。出口订单分项指数也从10月的53.1提高到54.0。11月新订单数量也高于上月。