欧元区数据：11月制造业PMI创下两年半高位，但整体增长仍显乏力

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“11月制造业PMI数据整体上带来了好消息，但同时也表明在围绕欧元区经济健康状况的问题上，仍然有许多值得担心的地方，”Markit首席经济学家Chris Williamson表示。
欧元区11月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.6，初值为51.5，10月为51.3。产出物价分项指数从52.9提升到53.1。
截至11月，MARKIT制造业采购经理人指数已经有连续五个月保持在50以上，同时11月当月的指数亦是2011年6月以来最高。
“不过，有更多的南部的国家继续着令人失望的表现，特别是法国和西班牙，”Williamson说。
海外对商品的需求升至2011年5月迄今最快速度。出口订单分项指数也从10月的53.1提高到54.0。11月新订单数量也高于上月。
然而，工厂连续第三个月提高了产品价格。上周五公布的数据显示，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，高于路透调查预估的升0.8%。 ，但仍远低于欧洲央行的2%通胀目标。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。