英国数据：11月制造业PMI跳升至近三年高位58.4，受聘雇增长推动

调查显示，制造业的聘雇分项指数跳升至54.5，为2011年5月以来最高，10月为51.9。

“英国制造业11月持续表现强劲，”Markit经济分析师Rob Dobson指出。“制造业的强劲复苏看来似乎形成明显的就业创造。”他表示，英国制造业每个月约创造5,000个工作。

Dobson表示，10-12月的制造业成长速度看来可能超过第三季时的0.9%，而且是全面性的扩张。