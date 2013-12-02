英国数据：11月制造业PMI跳升至近三年高位58.4，受聘雇增长推动

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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调查显示，制造业的聘雇分项指数跳升至54.5，为2011年5月以来最高，10月为51.9。
“英国制造业11月持续表现强劲，”Markit经济分析师Rob Dobson指出。“制造业的强劲复苏看来似乎形成明显的就业创造。”他表示，英国制造业每个月约创造5,000个工作。
Dobson表示，10-12月的制造业成长速度看来可能超过第三季时的0.9%，而且是全面性的扩张。
新订单分项指数升至64.6，高于上月的61.3，为逾19年来最高位。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。