中国汇市：人民币即期早盘微升，波幅趋窄未令客盘结汇明显降温

* 人民币即期早盘微升

* 继续在6.092元附近窄幅波动

* 即期波动性降低未影响客盘结汇热情

路透北京12月2日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微升，继续保持在6.092元附近的窄幅波动。交易人士表示，虽然即期波动性近期明显下降，使得银行自营盘大为减少，但客盘结汇并未明显降温。

上海一外资行交易员认为，10月份央行口径外汇占款量比较大，11月虽然即期市场波动明显较10月大幅收窄，但感觉资金流入还是很多，央行也在通过大行持续买入外汇。

“波动小了只是银行间的交易意愿减少嘛，自营盘做的少了。该流入的还是要流入，每天该平盘的还是要平。”他表示。

该交易员并认为，目前离岸市场上购汇价格更优，包括石油等大的购汇盘多数都到境外购买外汇，也可能会拿着头寸回来平，这样的套利行为也加大了资金流入压力。

最新公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元人民币，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

北京时间11:41，人民币兑美元即期报6.0927元，上日收报6.0932元。今日人民币兑美元中间价 为6.1329元，上日中间价为6.1325元。

全球汇市方面，商品货币周一在亚洲盘初表现出色，不然汇市开局可能会平淡无奇。本周央行政策会议密集召开。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1510/30，上日尾盘为6.1570。

北京时间11:42，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0848/78元，上一交易日尾盘报6.0839元。