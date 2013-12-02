中国债市动态：利率债收益率止跌明显反弹，获利回吐压力显现

路透上海12月2日 - 中国银行间债市周一早盘利率债收益率明显反弹，中长端更为明显；周末公布的官方PMI数据好于预期，加之上周收益率的一波快速回落，令一些机构盈利颇丰，获利回吐压力逐步显现。

市场人士并指出，本周新债供给压力再现，亦令市场预期偏谨慎，而近期债市基本面并未出现实质性改变，之前的回暖暂时仍只能定义为短期修复性走势，行情再进一步依旧缺乏动力。

“（收益率）上的蛮多的，PMI数据比较好，上周（券价）涨的速度也快了点，买盘一接不上，卖盘就出来了，”上海一券商交易员称。

华东一银行交易员则谈到，在上周的回暖后，之前市场恐慌的情绪已趋于稳定，但由于政策面仍存在不确定性，未来现券走向料仍有波折，“观望吧，还有一些政策等待推出，包括9号文。”

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业PMI较上月持平并高于市场预期，该指数自7月以来连续四个月小幅上升后转为平稳，显示经济运行进入平稳增长区间。

而对于周末发布的新股发行制度改革及优先股试点等新政，市场人士认为，新股发行重启后，资金面的短期波动可能会增加，并对现券形成一些扰动，但总体来看这只短期因素，影响有限，不会改变市场的运行趋势；而优先股因发行规模以及股息率水平等细节尚未明确，因此其对债券的影响尚难确定。

中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。

截止目前公告，本周将有两期国债、三期国开行新债以及三期农发行新债招标发行，总额逾800亿元；此外路透引述消息人士透露，中国铁路总公司计划周三招标发行150亿元铁道债(企业债)。

剩余期限约9.73年的固息国债130018券最新成交对应收益率 为4.4850%，上日末笔为4.40%。