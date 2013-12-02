《台湾利率预测》12月短票利率料在0.60-0.62%，年底前资金或分配不均

路透台北12月2日 - 台湾12月提存期30天期短票利率区间料在0.60-0.62%，较11月提存期利率0.60-0.63%的主要区间高点略有下移。货币市场人士认为，在台湾经济前景预期不佳的大背景下，央行在新提存期将持续维持适度宽松的货币政策，令短票利率略为下滑。

路透周一访谈六家金融机构，包括两家票券商和四家银行，预估12月银行间30天期短票利率的集中区间在0.60-0.62%，大区间则在0.59-0.63%。

一票券商交易员表示，虽然新提存期市场预料银行端资金仍将持续宽松，但因是年底/季底/月底，考量到银行对跨年资金运用的限制，市场可能分配不均，将使得12月底最后一周的紧俏情势升高，因此预估仍可见0.62%的高位，但去化资金的需求亦使得低端利率往0.60%靠拢。

“除了年底的因素，12月看起来没有什么特别因素，除非央行在公开市场操作上有所改变。”一位本地公股银行交易员说。

民营银行调度人士指出，虽然30天期短票底部可望持于0.60%，但两周内的较短天期票券预期有机会跌破0.60%，向0.58-0.59%靠近。

此外，因此前财政部减发国库券，也令以外资银行为主的国库券持有银行，在国库券到期后资金水位再度扬升，12月资金去化的前景不容乐观。今日有财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币。

货币市场人士认为，由于台湾经济成长前景仍有隐忧，一般预估至明年上半年前，央行都不会明显于货币市场收缩资金，这将使得较能反应市场资金情况的短票市场，持续承受利率缓步走低的压力。

台湾主计总处上周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，明年年增率预估在2.59%，分析师认为央行短期没有升息空间。

12月提存期的宽松因子部分包括：共约4.51兆(万亿)台币的央行存单到期，以及公债还本付息共约366.4375亿台币。

紧缩因素方面，12月提存期有10年期增额公债、364天期国库券发行，金额共约700亿台币；此外，央行将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单。

以下为六家金融机构对12月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.60 0.62

大型票券商 0.61 0.62

大型公股银行 0.59 0.62

大型公股银行 0.60 0.62

大型公股银行 0.60 0.63

民营银行 0.60 0.63

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