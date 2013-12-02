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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 13:02 BJT

澳门经济：11月博彩收入按年增长21.3%，至301.8亿澳门元

路透香港12月2日 - 澳门政府周一公布，11月博彩收入自前一个月的历史高位回落，按年增长21.3%至301.8亿澳门元。

今年1-11月澳门博彩总收入为3,272.88亿澳门元，按年增18.6%。

10月份澳门博彩收入创下364.77亿澳门元的历史新高，受到内地黄金周假期游客涌入之助。

欲浏览澳门博彩收入图表，请点选(link.reuters.com/qud44v)

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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