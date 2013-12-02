澳门经济：11月博彩收入按年增长21.3%，至301.8亿澳门元

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港12月2日 - 澳门政府周一公布，11月博彩收入自前一个月的历史高位回落，按年增长21.3%至301.8亿澳门元。
今年1-11月澳门博彩总收入为3,272.88亿澳门元，按年增18.6%。
10月份澳门博彩收入创下364.77亿澳门元的历史新高，受到内地黄金周假期游客涌入之助。
欲浏览澳门博彩收入图表，请点选(link.reuters.com/qud44v)
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。