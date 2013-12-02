《KALETSKY专栏》日本安倍经济学亮丽开局后，面临倒退之忧

目前金融市场并不担心明年财政紧缩的危险，因为市场预期日本央行将进一步宽松货币政策以做弥补。日本央行今年宣布要将资产负债表扩大近一倍的计划，甚至可能会加快扩张速度，但这会有多大功效？美国、英国及欧洲近年来的经验都告诉我们，当利率已经接近零，而且无法再降低的时候，货币扩张的影响力量通常比不上财政紧缩。

在这种情况下，货币政策只能透过拉抬资产价格及创造财富效应，间接发挥功效。同时，日本以量化宽松推升债券价格的空间，甚至比美国及英国当初的情况更加有限。

最后，安倍经济学的第三支箭--结构性改革，已经沦为更像是一根稻草。7月参议院选举之后受到热烈期待的改革计划，大多数被淡忘。就业市场与薪资自由化、租税重整、核电重建、企业治理改革、服务业管制解除、及退休基金资产重新配置等等，不是中途放弃就是一再延后。固然，因为与美国进行跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判，使得部分贸易改革获得积极研究。但这些主要与农业有关，不太可能明显刺激经济活动，特别是在未来一两年内。

抵销明年消费税调升冲击的主要希望，便落到明年大幅加薪上，现在已经传出丰田汽车等龙头企业打算加薪。但几乎没有什么迹象显示，除了那些最大最赚钱的企业之外，这些加薪措施会扩散至其他企业。

日本经济新闻本周刊出一项调查显示，只有7%的企业预计动用现金储备“为员工加薪”。根据日经新闻指出，尽管日本企业囤积的现金储备创6,900亿美元新高纪录，多数企业“仍保守看待加薪”。对明年薪资的多数估值显示，平均加薪约1%--仅勉强赶上通胀率，还不足以抵销消费税调升的影响。

当然，也有可能日本经济的这种种风险，都可以靠货币刺激措施克服。这正是目前金融市场所反映的，而市场所传递的讯息，永远都不应该忽视。但如果你想要追随金融市场的先知，看起来投靠到华尔街、伦敦、香港、法兰克福的乐观热潮，似乎都比过度看好日本要来得安全。(完)