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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 16:38 BJT

台湾央行：共发行3,986.8亿台币存单，存单发行余额减11.4亿

路透台北12月2日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,986.8亿台币存单，相较存单到期3,998.2亿台币，存单发行余额减11.4亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,884.8

91天期 0.93 89.0

182天期 1.05 13.0

央行上日共发行3,623.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,868.25亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为631亿台币，至周日累计超额准备为2,527亿，加计前期1%的超额准备为3,839亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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