台湾央行：共发行3,986.8亿台币存单，存单发行余额减11.4亿

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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路透台北12月2日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,986.8亿台币存单，相较存单到期3,998.2亿台币，存单发行余额减11.4亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,884.8
91天期 0.93 89.0
182天期 1.05 13.0
央行上日共发行3,623.35亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,868.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为631亿台币，至周日累计超额准备为2,527亿，加计前期1%的超额准备为3,839亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。