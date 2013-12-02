台湾央行：共发行3,986.8亿台币存单，存单发行余额减11.4亿

路透台北12月2日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,986.8亿台币存单，相较存单到期3,998.2亿台币，存单发行余额减11.4亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,884.8

91天期 0.93 89.0

182天期 1.05 13.0

央行上日共发行3,623.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,868.25亿台币。