券商观点：中国11月新增外汇占款料在1,500-2,500亿元间--招商

路透上海12月2日 - 中国招商证券最新研究报告称，整体看，11月招商亚洲新兴市场资金流动指标较上月回落，显示未来数月新增外汇占款不会出现持续攀升的趋势，11月新增外汇占款预计在1,500亿到2,500亿元人民币之间。

央行此前公布的10月中国央行口径外汇占款令人侧目--较上月增量扩大近七成，至4,495亿元，且创下2008年1月以来的单月新高。如此规模的外汇占款，也为央行实际上干预了人民币汇率提供了数字的佐证。

报告指出，截至11月30日，11月招商外汇供求强弱指标较10月显着回落，预示11月新增外汇占款大概率低于10月。不过，同期基于中间价的招商外汇供求强弱指标较上月大幅增加。

报告进一步解读称，不同基准的招商外汇供求强弱指标出现背离，可能与外汇市场因过度解读周小川的文章而出现明显波动有关。

上周基于国内外汇市场的升值预期继续小幅回升。总体来看，从6月开始升值预期出现显着改善，年初至今已升值2.2%，短期内于11月初见顶。上周人民币即期汇率 略有贬值，11月以来人民币放缓了快速升值的脚步。

报告还指出，11月第5周，除泰国外，其他亚洲市场呈现国际资本流入趋势。其中，韩国资本流动规模显着上升，台湾资本流向由流出转为明显流入，而印度资本流入规模下滑。

中国人民银行行长周小川，在中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定辅导读本中撰文指出称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间，加快实现人民币资本项目可兑换。