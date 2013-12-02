台湾股市：连七日收涨至逾一个月高位，本周或高档震荡

路透台北12月2日 - 台湾股市周一微幅收高0.09%，连续七日收涨。分析师指出，台股逼近前波高点压力区，加上周五主计总处公布低于预期的经济成长率预估，令市场有所忧虑，今日以平盘附近整理回应，本周或陷入高档震荡格局，但仍不排除有创今年高点机会。

台湾加权股价指数 收升0.09%至8,414.61点，续创逾一个月收盘高位，前波收盘高位在10月31日收报8,450.06点。台股今日成交量 有所萎缩，为677.17亿台币，上日为857.98亿。

台新投顾研究部协理黄文清表示，虽然今日市场表现有所迟疑，但外资场中买股并未明显缩手，预估农历年前仍有资金停泊新兴市场的效应。此外，包括明年元月起开放现股当冲等政策利多释出，预料明年第一季可望为近期波段高点；此后则须担心企业获利能力及美国QE(量化宽松)退场的效应。

〞这礼拜还是有创今年高点的机会，但周五的美国非农数据要看一下，以确认QE退场的状况。〞黄文清说。

凯基投顾分析师张明祥则说，本周台股陷入整理的机会相对高，消化波段高点前的压力或需要一至两周的时间，指数空间不大，将转向以个股表现为主。

类股表现部分，今日相对强势族群为塑胶类指数 收高0.37%，电子类指数 仅微涨0.03%，但触控面板厂商F-宸鸿 跌深反弹，收高5.74%；化学生技医疗指数 表现不佳，收跌0.23%。

主计总处于上周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，令成长率保〞2〞破功；而明年的经济前景也同步下修，原因主要是对出口的展望悲观。

台湾证券交易所上周五资料显示，外资及陆资在台股买超70.29亿台币，连五日买超共计191.40亿台币。

亚洲股市周一小跌，美元回吐近期部分涨势，因投资人审慎等待本周重要的美国数据出炉；但不错的中国制造业数据则令人鼓舞。