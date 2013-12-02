国际油市：布兰特油价涨逾110美元，受中国数据和供应忧虑支撑

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
0521GMT，布兰特原油1月合约 上涨0.43美元，报每桶110.12美元，上交易日收低1.17美元。美国原油 涨0.50美元，报93.22美元，上周五结算价升0.42美元。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，11月制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，同上月持平。该数据高于路透访问分析师预估中值51.1。 。
“我认为不必太担心需求面。但供应面的不确定性仍很大。”Le Brun表示。
24小时布兰特原油分析图表：
(here)
一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月原油产出下滑，连续第二个月每日产出低于3,000万桶，因利比亚发生罢工及抗议事件，且沙特阿拉伯进一步缩减产出。
伊朗谈判代表表示，伊朗和六个大国的代表本周将召开会议，开始订定执行伊朗抑制核计划以交换解除部分制裁协议的实施步骤。
一份路透对分析师的调查显示，美国页岩油革命大大提升了供应，但需求成长乏力，这些因素料对明年原油价格构成压力。
路透月度调查访问的27位分析师预估，布兰特原油2014年均价料为每桶104.10美元，低于今年底预估均价108.50美元。上月的调查原预测2014年布兰特原油均价为105.40美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 于春红)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。