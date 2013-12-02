国际油市：布兰特油价涨逾110美元，受中国数据和供应忧虑支撑

0521GMT，布兰特原油1月合约 上涨0.43美元，报每桶110.12美元，上交易日收低1.17美元。美国原油 涨0.50美元，报93.22美元，上周五结算价升0.42美元。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，11月制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，同上月持平。该数据高于路透访问分析师预估中值51.1。 。

“我认为不必太担心需求面。但供应面的不确定性仍很大。”Le Brun表示。

24小时布兰特原油分析图表：

(here)

一项路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)11月原油产出下滑，连续第二个月每日产出低于3,000万桶，因利比亚发生罢工及抗议事件，且沙特阿拉伯进一步缩减产出。

伊朗谈判代表表示，伊朗和六个大国的代表本周将召开会议，开始订定执行伊朗抑制核计划以交换解除部分制裁协议的实施步骤。

一份路透对分析师的调查显示，美国页岩油革命大大提升了供应，但需求成长乏力，这些因素料对明年原油价格构成压力。

路透月度调查访问的27位分析师预估，布兰特原油2014年均价料为每桶104.10美元，低于今年底预估均价108.50美元。上月的调查原预测2014年布兰特原油均价为105.40美元。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻