中国房地产：11月百城住宅均价环比18连升，但涨幅为今年最低--中指院

* 11月百城新建住宅均价环比18连升

* 但涨幅缩窄，且为今年最低水平

* 十大城市住宅均价环比涨幅1.16%，较前月缩窄

* 地方纷纷出台调控政策，涨势得到遏制

路透北京12月2日 - 随着部分城市密集收紧调控，中国房价涨势在11月得到一定程度的遏制。中国指数研究院公布数据显示，11月百城新建住宅均价环比连续18个月上升，但涨幅缩窄，且为今年以来最低水平。

中指院报告称，11月全国100个城市新建住宅均价格环比上涨0.68%，涨幅较上月缩小0.56个百分点；同比连续12个月上涨，涨幅比上月扩大0.3个百分点至10.99%。

北京、上海等10大城市住宅均价环比上涨1.16%，同比升16.56%，环比亦较10月的1.95%缩窄。

“11月100个城市住宅平均价格继续上涨但环比涨幅明显缩小，房价环比上涨和涨幅在1%以上的城市继续减少，而环比下跌的城市有所增加，表明房价快速上涨势头得到明显遏制。”中指院报告表示。

据中指院数据，与10月相比，11月价格环比下跌的城市个数增加7个，其中跌幅在1%以上的有10个，较上月减少2个；环比上涨的城市比上月减少6个，其中涨幅在1%以上的有28个，较上月减少1个。

中指院指出，随着“京七条”政策的逐步落实，自住型商品房摇号等相关程序进一步明朗，北京住宅市场预期平稳，价格与上月相比基本持平，同比涨幅有所缩小，其他一线城市和杭州、武汉等二线城市在近期也出台相关政策，通过提高二套房首付比例、严格限购条件等升级调控，市场看涨预期得到有效控制。

供应方面，“金九银十”供应高峰过后，多数城市推盘量出现季节性下滑，少数城市通过减少甚至停止发放预售证限制高价或价格明显上涨的项目入市，本月供应特别是中高端项目供应明显减少；需求方面，购房者预期出现一定变化，市场有所降温。

“十八届三中全会后，中央层面将从土地、税收、不动产登记等方面建立完善长效机制，年末住宅市场可能因地方政府收紧调控而趋于平稳，全国整体房价涨势将继续放缓。”中指院表示。

上周的路透调查显示，在政策整体持稳、地方楼市分化加剧的情况下，2014年中国住宅均价上涨势头预计会有所放缓，全国而言会降至5%的个位数；相应的，调控政策方面也更多呈现出因地制宜的特点；而促进房地产稳定健康发展的长效机制有望进一步推进。

面对房价上涨以及年度控制目标难完成的压力，继北京、上海、广州、深圳四大一线城市陆续出台地方版政策加码楼市调控后，厦门、沈阳、南昌、武汉、南京五个城市相继出台楼市新政，收紧调控。举措包括增加土地和商品房供应、提高外地购房者的社保缴存时限，提高二套房贷首付款比例，以及进一步加强税收管理等,以抑制房价过快上涨。

不过中指院也在报告中指出，与一线城市和部分热点二线城市升级调控不同，徐州通过缩小限购区域、调整限购户型等方式鼓励需求，之前温州、芜湖也出台了类似的鼓励性政策。可见，针对不同城市房地产市场不断分化的现状，调控政策一改过去中央“一刀切”的方式，更多由地方政府根据当地实际情况针对性的出台。