新债招标：中国国开行三年及五年增发债收益率均低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海12月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3653%和5.4469%，均低于此前5.41%和5.47%的市场预测均值。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.62倍和2.11倍。
国开行七年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值为5.54%。
今日增发新债的具体条款如下：
第44、45、46期增发债 ------------------------------------------------------- 发行总量 三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日/起息日 12月5日/10月24日 分销期 12月4日-12月5日 上市日 12月11日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。