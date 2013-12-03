版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 3日 星期二 10:40 BJT

新债招标：中国国开行三年及五年增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海12月3日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年和五年期固息增发债中标收益率分别为5.3653%和5.4469%，均低于此前5.41%和5.47%的市场预测均值。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.62倍和2.11倍。

国开行七年期增发债招标将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值为5.54%。

今日增发新债的具体条款如下：

第44、45、46期增发债 ------------------------------------------------------- 发行总量 三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日/起息日 12月5日/10月24日 分销期 12月4日-12月5日 上市日 12月11日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐