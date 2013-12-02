中国股市：沪综指收盘跌幅缩窄，受IPO新政影响创业板全面暴跌

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京12月2日 - 中国股市沪综指周一放量收跌。分析师表示，在IPO（首次公开发行）即将开闸预期下，市场人气受到打击，尽管银行及券商等金融股逆势上涨，但前期被热炒的创业板全面暴跌。大盘出现宽幅震荡，尾市跌幅有所缩窄。
沪综指 收报2,207.371点，跌13.133点或0.59%，盘中最大跌幅一度达2.16%；上证A股今日成交额1,516亿元人民币，较上日977亿元暴增逾五成，创两个半月新高。
“短期来说，创业板的绩差股就直接退市了。创业板现在整体的市盈率偏高。”太平洋证券研究院副院长张伟明称。
上证180金融指数 收涨2.49%；而深市创业板指数 则重挫8.26%。
他认为，恢复新股发行对市场短期有一个冲击，但新股发行融资规模总体所占资金量不大，因此后市发行节奏对市场资金供给面冲击更值得关注。此外，优先股试点可以为市场引入增量资金，但优先股收益率一般比债券要高，因此发行优先股有可能抬高投资者对场内资金成本的预期。
中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。
而国务院周六亦发布有关开展优先股试点的指导意见，对优先股的发行条件、股东权利义务、转让交易等方面作了界定。
沪深300指数 收报2,418.788点，跌0.83%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,435.0点，跌0.75%，成交910,758手。(完)
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ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。