《焦点》日本央行总裁坚守通胀目标；企业资本支出四个季度以来首升

不过，黑田东彦维持对日本经济的乐观看法。他表示，日本经济正在逐步恢复，并稳步走向央行的2%通胀率目标。

“消费税调高的负面影响可能大于预期，”他说，但补充称认为出现这种情况的可能性较低。

外界臆测明年春季前后日本央行可能再度放宽政策，以图抵消消费税上调的影响，使日圆一直承压。日本央行认为，这对经济的影响将会有限，并且其作出的正面预估已经将消费税调高的影响包括在内。

在4月推出的政策框架中，日本央行计划在2014年底前通过购买公债和风险资产，实现两年内将基础货币扩大一倍至270兆(万亿)日圆(2.6兆美元)。

黑田东彦称，这一目标绝不意味着给出退出超宽松货币政策的时间表，并强调如果到2014年底时仍没有实现通胀目标，日本央行将会把刺激政策的持续时间拉长。