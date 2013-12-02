《焦点》日本央行总裁坚守通胀目标；企业资本支出四个季度以来首升

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
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不过，黑田东彦维持对日本经济的乐观看法。他表示，日本经济正在逐步恢复，并稳步走向央行的2%通胀率目标。
“消费税调高的负面影响可能大于预期，”他说，但补充称认为出现这种情况的可能性较低。
外界臆测明年春季前后日本央行可能再度放宽政策，以图抵消消费税上调的影响，使日圆一直承压。日本央行认为，这对经济的影响将会有限，并且其作出的正面预估已经将消费税调高的影响包括在内。
在4月推出的政策框架中，日本央行计划在2014年底前通过购买公债和风险资产，实现两年内将基础货币扩大一倍至270兆(万亿)日圆(2.6兆美元)。
黑田东彦称，这一目标绝不意味着给出退出超宽松货币政策的时间表，并强调如果到2014年底时仍没有实现通胀目标，日本央行将会把刺激政策的持续时间拉长。
日本财务省的资本支出数据将用来计算修正后的第三季GDP数据，后者计划在12月8日2350GMT公布。(完) (编译/审校 张涛/王翔琼/徐文焰/洪曦/王洋)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。