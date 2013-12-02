《交易视点》中国利率债收益率还有下跌空间，但暂不宜重仓参与--中信证券

路透北京12月2日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，中国经济成长动能稍有放缓，通胀年内已经见顶，货币政策边际收紧的可能性降低，资金利率有望维持在更合理水平。在一级发行明显缩量后，利率债的安全边际大幅提升，预计收益率还有一定下行空间。

但在货币政策没有明显转向情况下，不建议交易型机构重仓参与，可在总量控制条件下伺机而动；对配置型机构而言，目前利率债收益率具备较好的配置价值，建议继续关注。

**经济相对平稳，料工业生产小幅回落**

11月份中采制造业PMI与10月份持平为51.4，连续14个月位于扩张区间；季调后的中采PMI上升0.2个百分点，显示短期内经济相对平稳。

原材料库存指数结束了7月份以来持续上升的态势，与购进价格指数双双回落，显示企业补库存接近尾声，三季度以来补库存驱动的经济增长动力告终。

11月份的发电量较10月份季节性下滑，预计统计局公布的发电量同比将下滑至7.5%附近，工业增加值的环比也将有所回落，加上去年四季度经济开始温和复苏，高基数作用下工业增加值同比增速较10月份小幅回落的可能性较大。

**通胀年内已见顶**

从高频数据来看，商务部食用农产品价格指数与10月底基本持平，大部分分项价格都出现下滑；统计局公布的50个城市食品价格加权后的环比为-0.40%左右。

11月份食品价格进一步下跌的可能性较大，我们预计食品价格环比在-0.2%左右；非食品价格环比涨幅也将季节性收窄，以历史平均涨幅0.2%估算，11月份的CPI同比与10月份基本持平甚至略微下行。

由于12月份的翘尾因子大幅下滑0.8个百分点，12月份的CPI同比有回落至3%以下的可能，通胀年内基本见顶。

**市场研判和投资策略**

从基本面看，增长短期平稳但持续增长动力略显不足，三季度推动经济增长的补库存需求可能已经结束，在货币政策中性趋紧的背景下，制造业投资对经济增长拉动作用的可持续性有待观察；通胀年内见顶意味着货币政策边际收紧的可能性降低，这些改善了市场对货币政策的预期。

从资金面看，短期央行将继续公开市场投放，维持资金利率在更合理的水平。在一级发行明显缩量后，利率债的安全边际大幅提升，加上市场情绪改善，预计收益率还有一定下行空间。

但由于基本面、政策面和资金面暂时没有趋势性信号，资金利率维持中性偏高位置将限制收益率大幅下行的空间，在货币政策没有明显转向的情况下，不建议交易型机构重仓参与。

具体到策略方面，建议交易型机构总量控制的条件下伺机而动，对配置型机构而言，目前利率债收益率具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)