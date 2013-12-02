《交易视点》中国较高资金利率限制信用债收益率下行空间--中信证券

路透北京12月2日 - 中国中信证券最新发布的信用产品月报认为，增长和通胀水平未出现明显波动的背景下，债券收益率可能将逐渐在新的区间震荡运行；

由于回购利率可能维持偏高水平，市场经历了11月下旬的走强后，收益率进一步下行的空间可能也相对有限。

**12月信用产品供给平稳，料为1600亿元**

我们预计12月份信用产品供给可能将相对平稳，其主力仍将是中长期品种，相对平稳的注册节奏、相对刚性的融资需求等因素可能使得中期票据和私募票据的发行规模较为稳定；

铁道债的剩余供给和城投债供给的回升可能将带来企业债发行的反弹；一般公司债供给可能仍然难有起色，但证券公司债可能将维持一定规模；

对于短端品种，由于到期量较高，超短融和短融的供给可能维持低位；

预计12月份信用产品净发行量在1600亿元，4季度净发行量逾4500亿元，较3季度有一定程度上升，全年净供给2.16万亿元，较2012年有明显下降。

**偏高资金利率不利于债市走强**

居高不下的资金利率可能是下半年债券市场相较上半年最大的变化，从央行公布的超储率看，并不支持如此高的资金利率水平，当前较高的回购利率可能更多隐含偏紧货币政策的意图；

从未来趋势看，由于基本面仍处于温和复苏状态，通胀水平也维持在3%以上的水平，央行可能仍将有意维持资金面的紧平衡，虽然从其他影响因素看，包括外汇占款、财政存款投放等渠道可能增加流动性的供给。

但目前来看，央行的政策意图可能仍将是资金面的主导因素，资金利率可能将维持相对偏高的水平，这可能不利于债券市场的走强。

**经济增长和通胀对市场短期影响中性**

从经济基本面看，托底政策的延续可能推动基本面维持弱势复苏的状态，另外需要关注央行提升资金成本以推动金融机构去杠杆的负面影响，经济增长可能难以出现大幅反弹。

对于通胀水平来说，总需求相对平稳将对通胀水平形成一定压力，当然同样需要关注偏紧货币政策对物价水平上升的缓解作用。

总体来看，经济增长和通胀水平在短期内出现超预期波动的概率不高，对于市场的影响可能相对中性。

在政策托底、基本面维持平稳的环境下，企业整体经营状况稳定、信用资质稳中有升的概率较高；

当然考虑到基本面复苏相对弱势，对于部分产能过剩较为严重的行业，需要关注资质较差企业所面临的较高信用风险。

**债券收益率可能逐渐在新区间震荡运行**

总体来看，在经历了3季度以来的明显调整后，投资者对于债券收益率的认可度已经有明显提升，这一点从11月下旬收益率的明显下行可以看到。

对于市场未来的趋势，需要关注资金利率中枢的抬升是否已经到位，目前来看，回购利率可能逐渐达到了央行所要求的目标区间，因此在增长和通胀水平未出现明显波动的背景下，债券收益率可能将逐渐在新的区间震荡运行；

但是由于回购利率可能维持偏高水平，市场经历了11月下旬的走强后，收益率进一步下行的空间可能也相对有限。(完)