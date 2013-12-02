中国债市：利率互换普涨，IPO将重启令资金面预期更显谨慎

路透上海12月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一普涨，周末新股发行制度改革措施出炉，当前资金面本已处于紧平衡状态，市场担忧未来IPO重启后将进一步加剧流动性的波动，IRS应声走高，长端升幅稍大。

市场人士并谈到，最新的官方PMI显示经济仍未失去增长动能，这也预示着货币政策近期难改中性偏紧的基调，利率互换年内难以向下拓展空间，不过12月因有财政存款投放等因素，资金面压力暂不大，预计IRS短期将维持震荡走势。

“消息面的冲击大一些，资金面不是太看好，（IPO将重启）市场肯定会有这方面的预期，”华南一银行交易员称。

中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，并预计到2014年1月，约有50家企业能完成程序并陆续上市。这意味着暂停逾一年的IPO(首次公开发行)最快有望届时重启。

上述交易员并谈到，IPO新政对债市的短期影响更多是心理层面上的，在制度改革后，其对资金面的冲击应该会小于以往。而短期资金仍呈逐步缓和态势，不过市场预期尚无明显改观，长期资金价格相对坚挺，IRS难有下行空间。

银行间市场周一资金压力延续逐步缓解趋势，主要质押式回购 中，七天及14天期加权利率续跌。交易员认为，机构对年内资金预期仍谨慎，但央行公告SLO操作有助稳定场内情绪，且伴随月末时点度过，机构融出意愿有抬升。

中国宏观经济先行指标--11月官方制造业PMI与上月持平并高于市场预期，该指数自7月以来连续四个月小幅上升后转为平稳，显示经济运行进入平稳增长区间。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.6050/4.7075 4.5375/4.6129 4.5967/4.6725 4.6725/4.7650 4.6600/4.9350

上日 4.6000/4.7000 4.4538/4.5375 4.5063/4.5900 4.5650/4.6575 4.5813/4.8538

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变动 +0.0050/+0.0075 +0.0837/+0.0754 +0.0904/+0.0825 +0.1075/+0.1075 +0.0787/+0.0812

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。