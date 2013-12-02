《交易视点》中国推新股及优先股融资，转债宜逢高逐步减持--中信证券

路透北京12月2日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报认为，IPO改革拉开序幕，2014年新股将以合理估值密集发行，转债需求受挤压；低估值蓝筹股短期有望迎来小幅反弹，供给冲击逐渐消化，预计转债市场短期将在正股推动下小幅回升。

中行、电力等转债，现在利好逐步兑现，建议择机减持；对于主题投资型的重工、隧道转债，风险偏好较高的投资者可继续持有。此外平安转债即将上市，建议积极配置。

**IPO改革拉开序幕，2014年新股将以合理估值密集发行，转债需求受挤压**

11月30日，证监会发布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，IPO改革拉开序幕。债券投资者关注点包括

（1）IPO速度大大加快，证监会受理发行申请后三个月内需作出核准与否的决定，预计1月底前约有50家企业IPO，1年内760家排队企业审核完毕，IPO家数远超2010年创下的历史最高值347家。

（2）网下配售向公募基金和社保基金倾斜。

（3）网下申购中报价最高部分（比例不低于10%）需被剔除，促进机构谨慎报价。

受此影响，预计2014年新股将以合理的估值密集发行，债券基金将加强对新股的申购力度，新股对转债将形成一定替代效应，资金成本将易升难降。

**优先股指导意见发布，银行、电力板块迎来利好**

11月30日，国务院发布《国务院关于开展优先股试点的指导意见》，待证监会发布具体规定后，优先股将正式推出。

据媒体报道，银行、火电行业中业绩稳定、现金流良好的上市公司有望率先试点发行优先股。

鉴于银行业普通股ROE平均约22%，火电行业普通股ROE约10%-20%，而优先股股息率预计在7%-9%，银行、火电上市公司发行优先股将提高普通股股东的回报。

市场对优先股推出虽有一定预期，但仅在传闻层面，此次指导意见的发布有望带来银行、火电行业5%-10%左右的估值修复，相应转债也将受益。

**PMI平稳，资金继续紧平衡，股市风格转换，低估值蓝筹有望反弹**

（1）11月中采PMI为51.4%，与10月份持平，新订单指数继续小幅回落，经济总体呈现平稳增长态势。

（2）央行续作7天/14天逆回购，7天回购利率在4.7%附近，资金面继续紧平衡，12月份预计难有明显好转。

（3）IPO重启后，预计机构将在12月密集调仓，高估值成长股将迎来集中减持和大幅下跌。

结合近期市场对2014年经济增长相对积极的预期，以及优先股推出和大盘蓝筹股“T+0”交易预期升温的利好，低估值蓝筹股短期可能获得存量资金调仓增持，有望迎来小幅反弹。

**转债投资策略**

低估值蓝筹股短期有望迎来小幅反弹，供给冲击逐渐消化（获得批文的深圳燃气转债规模仅16亿、非银大盘二期转债发行可能性低），预计转债市场短期将在正股推动下小幅回升。

前两周我们建议低吸中行、电力等受益优先股推出的转债，现在利好逐步兑现，建议在反弹过程择机减持；对于主题投资型的重工、隧道转债，风险偏好较高的投资者可继续持有。

此外，平安转债即将上市，当前平价100.6元，当前价格对应上市定位约105元，转债具有下修空间且长期趋势向好，建议上市初期积极配置。 (完)