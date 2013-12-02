香港股市：创下逾31个月最高收位，非银行金融类股大涨

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透香港12月2日 - 香港股市周一表现好于内地股市，盘中交投振荡，非银行金融类股大涨，因此前中国证监会暗示，A股首次公开发行(IPO)可望最快在下个月重启。
恒生指数 收高0.7%至24,038.6点，为2011年4月21日以来最高收位。恒生国企指数 攀升0.9%，自3月以来首次收在去年收盘水准之上。
香港股市午后成交放缓，但成交值仍高于上周五，达到77亿美元左右。
中信证券 大涨10%，此前中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见。 (完)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。