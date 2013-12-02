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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 16:26 BJT

香港股市：创下逾31个月最高收位，非银行金融类股大涨

路透香港12月2日 - 香港股市周一表现好于内地股市，盘中交投振荡，非银行金融类股大涨，因此前中国证监会暗示，A股首次公开发行(IPO)可望最快在下个月重启。

恒生指数 收高0.7%至24,038.6点，为2011年4月21日以来最高收位。恒生国企指数 攀升0.9%，自3月以来首次收在去年收盘水准之上。

香港股市午后成交放缓，但成交值仍高于上周五，达到77亿美元左右。

中信证券 大涨10%，此前中国证监会周六发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见。 (完)
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