银行观点：中国央行支持上海自贸区“意见”以资本项目开放打头阵--兴业

路透北京12月2日 - 兴业银行最新研究报告称，央行周一公布的关于金融支持上海自贸区建设的意见，打头阵的是资本项目开放，其中尺度最大的政策是区内个人资本项目放开，同时境外主体在自贸区内设立机构有好处。

报告称，虽然“意见”涵盖了贸易便利化、人民币跨境结算、外汇管理、利率市场等四大方面，但资本项目仍是开打头阵的内容。不过该“意见”只是导向，而非可操作的“政策”。

报告称，其中尺度最大的是是允许试验区内个人在区内获得的收入可向境外进行包括证券投资在内的各种投资，这意味着区内个人可不再受到QDII限制而自行进行。个体工商户可向境外放款。

“意见”中区内境外机构的资本项目开放扩大条目中规定，“区内金融机构和企业可以按规定进入上海地区的证券和期货交易场所进行投资和交易”，这意味着可以突破眼下的QFII限制。

同时，“区内企业的境外母公司可按国家有关法规在境内资本市场发行人民币债券”，意味着“点心债”（这里指海外主体发行的人民币债）从香港搬到了境内银行间市场。

此外，区内金融交易的资本项目开放扩大，包括允许区内机构可区内或境外开展风险对冲管理；允许区内企业开展境外证券投资和境外衍生品投资业务；试验区内的分账核算单元可基于风险管理需要，参与国际金融市场衍生品工具交易；区内核算单元可以进入境内银行间市场进行拆借或回购。

基于这些政策，报告总结认为境外主体在自贸区内设立机构有好处，外商投资企业在区内设立营运中心更便利。“意见”允许跨国公司总部外汇资金集中营运管理试点，简化外币资金池管理；“允许区内外商直接投资项下的外汇资金意愿结汇”。

而境内主体在区内设立机构也有诸多好处，包括可进行包括证券在内的各类境外投资；可从境外融入本外币资金；可进行境外衍生品交易；业可在区内设立管理全球子公司资金的财务中心，摆脱眼下区外繁琐外汇管理的不便；租赁业务更方便。