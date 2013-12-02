路透调查：美国基金经理11月提高股票配比，

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透纽约11月29日 - 周五公布的路透调查结果显示，美国基金经理人11月提高了股票配置比重。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟缩减货币刺激措施之后，全球股市开始上涨。
路透在11月18-27日调查了12家资产管理公司，结果显示全球模型资产组合中的股票比重从10月的55.9%上升到了56.4%。
这是股票配比自8月以来首次上升，但平均股票配比仍然比年初时的64.7%约低10个百分点。
“全球经济成长情况有利，成熟的景气周期将持续到2014年，”Russell Investments的北美资深投资策略师Douglas Gordon表示，“风险包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)意外出现沟通失误，或者开始缩减刺激政策的时间意外早于普遍预期。目前市场预期会在2014年3月或者更晚。”
基金经理表示，不断有迹象显示美国经济正在改善，令其受到鼓舞。而欧洲经济复苏也让人振奋。本月欧洲央行(ECB)再度降息，助经济一臂之力。
总体来看，基金经理的新兴市场欧洲股票配比提高了0.5个百分点，是比重增幅最大的资产类别。美国股票比重持稳于67.4%。
固定收益资产的平均配比从10月的35.6%略降至35.1%。
比重下降最大的是美国和加拿大债券，在债券投资组合中所占比例从66.6%降至64.8%。
欧元区债券配比从12.7%上升到13.4%。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别