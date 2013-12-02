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债券 | 2013年 12月 2日 星期一 16:30 BJT

路透调查：美国基金经理11月提高股票配比，

路透纽约11月29日 - 周五公布的路透调查结果显示，美国基金经理人11月提高了股票配置比重。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)推迟缩减货币刺激措施之后，全球股市开始上涨。

路透在11月18-27日调查了12家资产管理公司，结果显示全球模型资产组合中的股票比重从10月的55.9%上升到了56.4%。

这是股票配比自8月以来首次上升，但平均股票配比仍然比年初时的64.7%约低10个百分点。

“全球经济成长情况有利，成熟的景气周期将持续到2014年，”Russell Investments的北美资深投资策略师Douglas Gordon表示，“风险包括美国联邦公开市场委员会(FOMC)意外出现沟通失误，或者开始缩减刺激政策的时间意外早于普遍预期。目前市场预期会在2014年3月或者更晚。”

基金经理表示，不断有迹象显示美国经济正在改善，令其受到鼓舞。而欧洲经济复苏也让人振奋。本月欧洲央行(ECB)再度降息，助经济一臂之力。

总体来看，基金经理的新兴市场欧洲股票配比提高了0.5个百分点，是比重增幅最大的资产类别。美国股票比重持稳于67.4%。

固定收益资产的平均配比从10月的35.6%略降至35.1%。

比重下降最大的是美国和加拿大债券，在债券投资组合中所占比例从66.6%降至64.8%。

欧元区债券配比从12.7%上升到13.4%。(完) (编译 张涛；审校 高琦)
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