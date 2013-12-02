《交易视点》中国推新股和优先股融资，对债市影响整体偏负面--中金

路透北京12月2日 - 中国大型投行--中金公司发布简评认为，中国推出新股发行（IPO）体制改革，推出优先股时点，对债市影响整体偏负面，但股权融资通道开放和拓展，将改善上市公司负债率状况，相关个券评级存提升机会，转债品种可能存在一些个券机会。

对债券市场而言，IPO 和优先股的影响整体偏负面，但不应被夸大，也有一些局部机会值的关注：

**资产端的替代和挤出效应**

在逐步向注册制过度的情况下，新股的发行数量可能逐步增加。

在2009 年到2012 年新股发行期间，平均每月新股发行支数在20-30 家，而按照《意见》中的说法，预计到2014年1月，约有50 家企业能完成程序并陆续上市。

因此，新规下，每月发行的新股支数会有所增加（目前待发的新股数量超过700 支）。

显然，IPO 和优先股增加了权益资产的供给，可能挤出保险公司对其他资产的配置，从而对转债甚至债券有一定的替代和挤出效应。尤其是转债品种，更是首当其冲，优质新股和可转换优先股都是有力的替代性品种；

**提升无风险利率水平，抬升资金面中枢和波动，但将明显好于之前的两轮IPO 潮**

在我们看来，新增诸多约束机制之下，打新回报的幅度和确定性可能会有所增强，这将提升无风险利率的水平，进而引发资金的重新分配，从而对货基、债基等产生替代性。

此外，打新资金的活跃，分流回购资金的供给，在局部时点还会增加资金的需求。而目前交易所资金面状况更为脆弱，IPO 冲击值得警惕。

但我们认为在最新的新股发行体制下，无论网上还是网下申购的门槛和难度都在提高，进一步限制“屌丝”的打新操作，有利于降低新股申购冻结资金规模。

不过，仍有一些因素可能会对资金面有一定冲击。例如，如上述《意见》对股价的保护机制天然的设定了一个价格期权，使得打新股的吸引力和安全性在增加，尽管申购比较难，仍会吸引各路投资者的参与。

由于未来新股发行数量可能较多，即使单只新股冻结资金规模不大，但支数如果较多，也会对资金面形成冲击。

在明年1月份，近50家企业集中发行，加上春节效应以及1月份财政存款季节性上升，1月份资金面仍不乐观（交易所受到的冲击更大），可能引发货币市场利率以及债券收益率的回升；

**增加公司债供给和改善公司负债率**

《意见》中提到“申请首次公开发行股票的在审企业，可申请先行发行公司债。鼓励企业以股债结合的方式融资”这会增加债券的供给。

而电力等企业如果大规模发行优先股（我们认为可能性很小），一方面会增加类债券品种的供给，另一方面也会加强其发债能力，均会在一定程度上增加对债券的供给。

今年公司债累计发行不到100支，总规模约1400亿，滞后于短融中票、PPN、企业债等其他债券融资工具的发展），2014年公司债的发行支数和规模都会有所增加。

当然，目前公司债发行缓慢更主要的不是供给，而是需求偏弱；

股权融资通道的开放和拓展，将改善上市公司的负债率状况，有助于降低这些企业的偿债风险，相关个券评级提升机会值得关注；

**转债品种可能存在一些个券机会**

包括银行、电力转债短期可能受益于优先股的试点，但我们提醒投资者真正试点时存在失望的风险。

东华软件持有东方通科技11.5%（已经过会）的股权，是IPO 重启的受益股。

此外，保险转债投资渠道在优先股推出后投资渠道扩大，也是微弱的受益者。(完)