欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五年高位84.9--英国央行数据

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦12月2日 - 英镑贸易加权指数周一升至五年高位，受助于兑欧元和美元涨势。投资者对于英国经济复苏的信心增强。
英镑/美元 涨0.35%至1.6443美元，创出2011年8月末以来最高水准。据称对冲基金是主要买家。
欧元/英镑 跌0.2%至0.8284英镑，一度跌至1月中以来最低点0.8275。
英镑贸易加权指数 升至84.9，根据路透资料，这是2008年11月初以来最高点。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。