版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 16:25 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至五年高位84.9--英国央行数据

路透伦敦12月2日 - 英镑贸易加权指数周一升至五年高位，受助于兑欧元和美元涨势。投资者对于英国经济复苏的信心增强。

英镑/美元 涨0.35%至1.6443美元，创出2011年8月末以来最高水准。据称对冲基金是主要买家。

欧元/英镑 跌0.2%至0.8284英镑，一度跌至1月中以来最低点0.8275。

英镑贸易加权指数 升至84.9，根据路透资料，这是2008年11月初以来最高点。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐