印度汇市：卢比兑美元接近两周高点，因经济疑虑减轻

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透孟买12月2日 - 印度卢比兑美元周一上涨，接近两周高点，因投资者对印度经济的疑虑减轻。此前的民间调查显示，印度制造业上月恢复增长。
印度11月汇丰制造业采购经理人指数(PMI) 从10月的49.6升至51.3，创出3月以来的最高水准，而且首次高于50的荣衰分水岭。
卢比/美元 最新报62.05/06，一度涨至61.9650的11月19日以来高点。卢比上周五收于62.44/45。(完)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。