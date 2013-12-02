印度汇市：卢比兑美元接近两周高点，因经济疑虑减轻

路透孟买12月2日 - 印度卢比兑美元周一上涨，接近两周高点，因投资者对印度经济的疑虑减轻。此前的民间调查显示，印度制造业上月恢复增长。

印度11月汇丰制造业采购经理人指数(PMI) 从10月的49.6升至51.3，创出3月以来的最高水准，而且首次高于50的荣衰分水岭。

卢比/美元 最新报62.05/06，一度涨至61.9650的11月19日以来高点。卢比上周五收于62.44/45。(完)

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