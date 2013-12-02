西班牙数据：11月制造业PMI降至48.6，为7月以来首现萎缩

路透马德里12月2日 - 周一发布的Markit调查显示，西班牙11月制造业活动出现7月以来的首次萎缩，受产出和新订单下滑的拖累，这进一步预示着西班牙经济复苏将是缓慢且疲弱的。

Markit发布的西班牙11月制造业采购经理人指数(PMI)跌至48.6，为四个月来首次降至荣枯分界线50下方。

“最新的PMI数据突显出西班牙制造业的脆弱局面，国内市场是疲弱的关键环节。”Markit分析师Andrew Harker说道。（完）