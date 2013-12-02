路透调查：英国基金经理11月股票配比上升，债券比重维持不变

* 股票配比升至8月以来最高水平

* 全球经济成长加速，将把涨势带入2014年

* 债券配比持稳；现金比重下降

路透伦敦11月29日 - 一份路透调查周五显示，英国基金经理11月增持股票，同时保持债券持仓比例不变。这些经理人谨慎乐观地认为，全球经济成长将缓慢改善，将帮助股市上涨行情保持到2014年。

同上个月相比，基金经理完全改变了立场。当时他们担心美国政府关门的影响以及欧洲第三季度财报季开局不佳，其乐观情绪受到打击。

13家英国投资经理参与的月度调查显示，股票平均配比从10月份的54.1%上升到了55.5%。债券平均配比保持在24.4%。

这是8月份迄今为止基金经理对股票最看好的一期调查。同时现金配比下降到了6.5%，为5月至今最低水准。

基金经理们表示，围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债政策时机的不确定性，以及华盛顿能否达成较长期的债务协议，仍然值得担心。这会让市场继续陷于波动。

“全球大规模货币刺激政策退出的速度以及程度，仍是未来几个月市场和各种投资策略的关键风险。”Berry首席投资长Mark Robinson说。

“不过，仍有一些迹象显示，整体经济状况正在改善，消费者信心也是如此。这可能防止明年市场出现大幅回落。”

与仍然低迷的欧元区相比，英国的经济成长相对更加抢眼。欧洲央行本月将利率下调至纪录低位，并保留采取进一步行动的可能性。

Psigma Investment Management首席投资长Thomas Becket说，“我们预计今年余下时间的市场状态将和前九个月类似--波动、焦虑但终将录得正面表现。”。

这一趋势让股票成为2013年表现最好的资产。MSCI发达国家股票指数上涨了四分之一。美国标普500指数 则是屡创新高。

本次路透调查显示，美国和加拿大股票持仓比例为28.1%，为逾两年来最低水平。欧元区股票持有比例下滑至14.3%，是8月至今最低。

London & Capital投资专家Matthew Farrell称，全球经济成长改善，加上美联储最终缩减政策时可能引发的市场动荡，推动了基金对投资组合的调整。