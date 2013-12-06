表格：中国房地产商11月销售表现

路透香港12月6日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商，于2013年10月份的合同销售表现 （除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）： 11月 10月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 *广州富力地产 31.14 49.37 -36.9% +7% 375.12 420 *恒大地产 71.1 166.2 -57.2% -39.7% 983.8 1,000 *万科 140.4 173.5 -19.1% -18% 1,598.8 未有透露 *首创置业 30 18.4 +61% +245% 144 200 *合景泰富 14.53 14.82 -2% +25.9% 148.71 160 *中渝置地 7.05 8.27 -14.8% -24.7% 83.17 88 *世茂房地产 57.17 75.06 -23.8% +87% 613.25 550 10月 9月 按月变化 按年变化 2013年以来 2013年目标 龙湖地产 49.3 43.7 +12.8% +29.1% 402.3 460 中国海外 98.5 136.5 -27.8% +12.2% 1,216.4 1,200^ 雅居乐 41.9 34.8 +20.4% +34.7% 296.5 420 注：*为新增。 ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完 ） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)