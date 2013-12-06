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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 17:59 BJT

表格：中国房地产商11月销售表现

路透香港12月6日 - 以下为香港和中国内地上市的主要内地房地产商，于2013年10月份的合同销售表现
（除中国海外以亿港元为单位外，其他公司均以亿元人民币为单位）：    
            
                         11月      10月     按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 *广州富力地产           31.14     49.37    -36.9%      +7%         375.12        420
 *恒大地产               71.1      166.2    -57.2%      -39.7%      983.8         1,000
 *万科                   140.4     173.5    -19.1%      -18%        1,598.8       未有透露
 *首创置业               30        18.4     +61%        +245%       144           200
 *合景泰富               14.53     14.82    -2%         +25.9%      148.71        160
 *中渝置地               7.05      8.27     -14.8%      -24.7%      83.17         88
 *世茂房地产             57.17     75.06    -23.8%      +87%        613.25        550
                                                                                  
       
                         10月      9月      按月变化    按年变化    2013年以来    2013年目标
 龙湖地产                49.3      43.7     +12.8%      +29.1%      402.3         460
 中国海外                98.5      136.5    -27.8%      +12.2%      1,216.4       1,200^
 雅居乐                  41.9      34.8     +20.4%      +34.7%      296.5         420
    
    注：*为新增。
        ^ 中国海外于8月5日宣布将全年目标由不少于1,000亿港元升至1,200亿港元。 （完
）

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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