《交易视点》中国IPO开闸及优先股诞生对股市偏空，对转债偏中性--中金

路透北京12月2日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，IPO开闸、优先股诞生导致的供给增加对股市中期偏利空，对转债市场持中性看法。

银行、电力转债短期可能受益于优先股试点，但幅度有限；东华软件是IPO重启的受益股，会强于创业板整体。保险转债投资渠道在优先股推出后得以扩大。

**市场及策略回顾**

过去的两周，受益于三中全会全文的披露等，股市出现了明显的反弹。转债指数出现0.47%的涨幅，平价指数跟随股指出现小幅上涨，但估值在供求压力下明显出现了压缩，甚至不少个券出现负溢价。

个券方面，受益于《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策利好的海直转债表现最佳，受益于军工概念的重工以及刚刚复牌的东华转债也有不错表现。

我们对转债估值和正股近期出现背离有预判，但实际背离的程度比预想的还有过之。从这个意义上讲转债品种失之东隅（估值），收之桑榆（正股）。

在之前的周报中我们曾对近期估值下行做出过预判和解释，包括供求失衡、股市预期和资金成本等几方面原因。其中，债基的赎回和保险转债的供给是估值压缩的最主要因素。

**资金迁徙导致转债估值中枢存下沉风险**

未来较长时间内，投资者需要继续关注资金分布的迁徙导致的转债估值中枢下沉风险。

债基赎回高峰已过，但没有完全消除，IPO重启等可能进一步分流债基市场份额，不利于转债市场需求扩张。此外，供给压力、替代性权益产品的出现也会对估值产生持续的压力。

我们坚持《估值底已现，价格底待寻》中的诸多结论，要点包括：转债估值本身已经跌无可跌，显然已经不再是风险因素，但估值修复的触发剂还不明显，修复的进程会较为缓慢；估值低决定其相对性价比远超过正股，而转债“进可攻、退可守”的特性也会增强。

股票投资者应该开始关注转债市场了；此外，负溢价率的出现带来一定的套利机会；不过，需要说明的是，这不同于11年9月份和今年6月份的“价格底”，相对正股估值低不意味着短期有绝对回报，未来走势还是要看正股。

**IPO开闸、优先股诞生对股市偏空，对转债持中性**

那我们对股市的判断如何？IPO开闸、优先股诞生导致的供给增加对股市中期偏利空。

但考虑到对券商等行业偏利好，以及网上“不完全市值配置”避免“打新专业户”的出现，打新期权有助于提升二级市场参与价值，加上市场情绪有所好转的背景，市场对利空的反应未必很强。

反而是板块分化更为确定，创业板调整压力增大。中期来看，不改变股市震荡市的判断。除IPO重启因素外，关注银监9号文对广义货币的收缩效应，对股市估值和盈利预期都会带来挑战。

我们保持对转债市场持中性看法。银行、电力转债短期可能受益于优先股的试点，但幅度有限，真正试点时存在失望的风险。

东华软件持有东方通科技11.5%（已经过会）的股权，是IPO重启的受益股，会强于创业板整体。

此外，保险转债投资渠道在优先股推出后得以扩大。而华天等转债表现会非常纠结，建议先予以保守看待。(完)