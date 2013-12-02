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债券 | 2013年 12月 2日 星期一 16:47 BJT

欧元债市：德债下跌，投资者押注欧洲央行本周会议将按兵不动

德债期货 下跌38个跳动点，报141.43，德国10年期公债收益率(殖利率) 上涨3.3个基点，至1.73%，上个月波动区间在1.65-1.80%。

“目前没有长线买家，因为...我们离(区间)底部还不远，”法国巴黎银行利率分析师Patrick Jacq指出。

“基于上周公布的通胀数据，我们应该不会见到欧洲央行...对通货紧缩更加忧心。”

欧洲央行也将公布最新通胀率及经济成长率预估，投资人将从中研判明年动向线索。

交易员指出，虽然市场并不预期欧洲央行本周会有任何动作，但普遍预料央行总裁德拉吉将强调，必要时准备推出更多措施以刺激通胀及经济。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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