更新版 1-新债招标：认购创中国农发年内最高，二级虽弱一级需求仍在

* 农发三期固息新债认购情况偏暖，投标倍数均逾4倍

* 二级收益率在反弹，然有机构仍在一级积极参与投标

* 是次三期新债认购倍数创农发行年内最高 (新增市场评论和更多背景)

路透北京12月2日 - 中国农业发展银行周一招标的三期固息债认购情况偏暖，投标倍数均逾四倍。市场人士称，虽然现券收益率止跌明显反弹，然部分认可当前收益水平的机构仍在一级积极参与投标，是次三期新债认购倍数创农发行年内最高。

业内人士稍早透露，农发行下午招标了三期固息债，两年、三年和五年期中标利率分别为5.35%、5.37%和5.43%，较前一交易日可比收益率相差不大；投标倍数分别为4.03倍、4.38倍和4.89倍。

“利率我们觉得比预期低，跟国开等发行量比，50亿元单只也不算少，但(投标量)也没明显少，看来是铁了心要要，有大行的身影，”北京一国有银行交易员称。

深圳一券商交易员亦表示，其所了解的几家机构需求都一般，最终认购倍数还这么高，大行集中参与的可能性不小。

华中地区一银行交易员也指出，自从政策性银行金融债收益率水平上5%后，一些配置型小机构的需求就开始持续涌出，其对当前较高的收益水平比较认可。

上周仅有国开和进出口行招标发行新债。国开行发行量均为50亿元人民币的三年和五年期增发新债认购倍数分别为2.16和2.35倍；进出口行68.5亿元两年期固息债认购倍数则为3.18倍。

上述北京交易员进一步预计，年内现券收益率再现下探之势的可能性，一方面来自新债发行计划渐进完成后，需求的进一步迸发；另一方面则来自于经济指标的略有趋弱。

中国人民币利率互换(IRS) 周一普涨，周末新股发行制度改革措施出炉，当前资金面本已处于紧平衡状态，市场担忧未来IPO重启后将进一步加剧流动性的波动，IRS应声走高，长端升幅稍大。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年、三年和五年期品种最新报在5.3522%、5.3696%和5.4473%。

二级市场上，剩余期限约1.97年的固息债13进出22券 最新成交对应收益率为5.3567%；剩余期限约2.88年的固息债13进出30券 最新报价对应收益率为5.50%/5.30%，上日尾盘为5.40%/5.25%；剩余期限约4.88年的固息债13农发25券 最新报价对应收益率为5.50%/5.32%，上日尾盘为5.55%/5.32%。

今日新债具体条款如下：

第32期 第33期 第34期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 五年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 12月9日 12月10日 12月11日

发行期 12月3日-12月9日 12月3日-12月10日 12月3日-12月11日

上市日 12月13日 12月16日 12月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%