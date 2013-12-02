路透调查：欧洲基金经理11月提高股票投资比重，债券配比降至五年低点

路透伦敦11月29日 - 周五公布的路透调查结果显示，欧洲大陆的基金公司在11月提高股票投资比重，同时将债券配比降至五年低点，因愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措将推高债券收益率。

路透月度资产配置调查中的19名受访基金经理对债券的投资配比为37%，这是2008年10月以来的最低。

基金从固定收益资产回撤令股市收益最大。基金经理投资组合中的股票比重为48.1%，为2012年11月以来最高。

11月的债券投资比重较长期平均水平低了将近2.5个百分点，股票比重则大约高出同样的幅度。

债券收益率超低和发达经济体股市今年上涨达到20%以上，推动出现基金将投资从债券向股票的转变。基金经理认为，当美联储明年开始缩减购债之后，这一趋势将会加速。

“我们仍假定资金会从固定收益资产逐步专向股票，”ING投资管理公司的资深投资组合专家Steyaert Steven说。

“不过最有可能的情况是，我们先要等待美联储开始缩减刺激举措，很可能是在2014年3月，之后投资者才会充分认识到继续投资公债没那么有意思了。”

在股票资产中，基金经理增持北美、欧元区和日本股票，减持英国与新兴市场股票。他们最偏爱IT服务类股，同时低配能源、消费日用品和公用事业类股。

公债仍在全球固定收益投资组合中占据近一半份额，但高收益债券的比例增至约20%，为至少2010年2月以来的最大份额。这可能说明公债难以带来较高收益，促使投资者在其他债券品种中寻找高回报。

本次调查在11月18-27日期间进行。(跳到下段)日本外亚洲地区股票比重仅为6%，是2010年8月以来最低。