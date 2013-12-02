路透调查：欧洲基金经理11月提高股票投资比重，债券配比降至五年低点

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透伦敦11月29日 - 周五公布的路透调查结果显示，欧洲大陆的基金公司在11月提高股票投资比重，同时将债券配比降至五年低点，因愈发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激举措将推高债券收益率。
路透月度资产配置调查中的19名受访基金经理对债券的投资配比为37%，这是2008年10月以来的最低。
基金从固定收益资产回撤令股市收益最大。基金经理投资组合中的股票比重为48.1%，为2012年11月以来最高。
11月的债券投资比重较长期平均水平低了将近2.5个百分点，股票比重则大约高出同样的幅度。
债券收益率超低和发达经济体股市今年上涨达到20%以上，推动出现基金将投资从债券向股票的转变。基金经理认为，当美联储明年开始缩减购债之后，这一趋势将会加速。
“我们仍假定资金会从固定收益资产逐步专向股票，”ING投资管理公司的资深投资组合专家Steyaert Steven说。
“不过最有可能的情况是，我们先要等待美联储开始缩减刺激举措，很可能是在2014年3月，之后投资者才会充分认识到继续投资公债没那么有意思了。”
在股票资产中，基金经理增持北美、欧元区和日本股票，减持英国与新兴市场股票。他们最偏爱IT服务类股，同时低配能源、消费日用品和公用事业类股。
公债仍在全球固定收益投资组合中占据近一半份额，但高收益债券的比例增至约20%，为至少2010年2月以来的最大份额。这可能说明公债难以带来较高收益，促使投资者在其他债券品种中寻找高回报。
本次调查在11月18-27日期间进行。(跳到下段)日本外亚洲地区股票比重仅为6%，是2010年8月以来最低。
受访者表示，其投资组合面临的最大风险是明年初美国关于债务上限的争论，美联储过早缩减刺激，或者欧洲央行过度收紧货币政策。(完)
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别