中国债市：利率债走弱回吐此前涨幅，IPO重启等推升谨慎心态

路透上海12月2日 - 中国银行间债市周一现券收益率反弹。市场人士表示，周末IPO重启等消息较多，机构主要是担忧未来资金将受到扰动，且年底前流动性整体预期都偏谨慎，投资者情绪较上周有所转变，部分获利盘出清，利率债收益率明显跳升。

他们并指出，午后农发行新债招标录得较高投标倍数，暂时对二级走势影响有限，且本周新债供给量有所放大，还需要进一步观察后续几只利率品种招标情况。

“上周还有几家大行主动买入，今天情绪就转变了，成交也是散量，这个时候是年底，配置盘不可能大量进，会有一些抄底盘，但情绪变化很快。”上海一大型券商交易员称。

她还提到，早盘现券收益率已跳升，但午后农发行新债仍录得较高投标倍数，本周后续几只新债发行如何，值得进一步关注，“也许市场在筑底了，但什么时候会拉升，还是要等，毕竟最后一个月了，资金面不一定能配合。”

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两年期、三年期和五年期固息债认购情况良好，投标倍数均逾4倍。

北京一券商交易员则提到，IPO重启对现券而言，最直接就是流动性会受干扰，影响暂时还不会立竿见影，此外，正常到年底会有大量财政投放，但目前来看，机构对资金预期都偏谨慎，“主要还是看央行态度，央行态度不变的话，投放下去也会回笼掉的。”

中国周末打出新股发行改革及优先股试点等一系列组合拳，中国大型投行--中金公司发布简评认为，中国推出新股发行（IPO）体制改革，推出优先股时点，对债市影响整体偏负面，但不应被夸大。

而针对上周五央行首次公布SLO(短期流动性调节工具)操作情况，他认为，此举能安抚机构情绪，在关键节点，央行会施以援手，“不过量实在太小了，也就安抚一下，到年底了，多看少动吧。”

中国央行在年初创设SLO工具后，终于在10月进行了首次操作。市场人士分析称，SLO在公开市场常规操作间歇期，提供给当时流动性很紧张的机构应急。而两天期品种4.5%的利率明显低于当时的资金价格水平，并未具有惩罚性，但也不意味任何政策放松的信号。

而最新出炉的2013年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构认为，财政资金年底大投放将推动银行体系流动性明显改善，对债市形成支撑，然而央行政策中性略偏紧基调延续、新债供给压力犹存以及IPO重启等因素也令市场预期出现分化。

剩余期限约9.73的固息国债130018券 最新成交收益率在4.4800%，上日尾盘为4.4000%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7859 4.6268

上日 3.7587 4.7160

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2844/4.2244

国债参考率报价 4.0433/3.9700

金融债参考率报价 5.1388/5.0700(完)

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