更新版 1-中国货币市场：资金续缓和回购利率多下跌，但准备金清算令七天难融入

(新增收盘数据)

路透北京12月2日 - 中国银行间市场周一资金压力延续逐步缓解趋势，主要质押式回购 中，七天及14天期加权利率续跌。交易员认为，机构对年内资金预期仍谨慎，但央行公告SLO操作有助稳定场内情绪，且伴随月末时点度过，机构融出意愿有抬升。

不过交易员并称，相对14天以内的其他品种，早盘拆入七天的资金存在一定难度，或与该期限可跨周四的存款准备金清算有关。

上海一券商交易员称，感觉不是特别紧，虽然七天相对还是不好借，但隔夜的话，早晨有人直接发出资金的信息，另外有一些机构倾向出14天及以上期限的。

“(对比上周五）借钱容易一点，可能有基金月初遇到申购，感觉申购款进来了，需求主要还是集中在14天以内的，我们今天主要借隔夜，比较好借，算是供需平衡吧。”华南一券商交易员指出。

他并称，目前看七天显的供不应求，或因该期限可跨越周四的例行准备金清算日，所以银行融出动力有限。

中国央行在年初创设短期流动性调节工具（SLO）工具后，终于在10月进行了首次操作。市场人士分析称，SLO在公开市场常规操作间歇期，提供给当时流动性很紧张的机构应急。而两天期品种4.5%的利率明显低于当时的资金价格水平，并未具有惩罚性，但也不意味任何政策放松的信号。

上述华南某券商交易员对此表示，虽然这次公布SLO的操作时点是在10月末，不过这有助稳定市场情绪。“虽然是10月底的，但这是关键时点的投放，所以市场可能预期比如今年底的时候，是不是还有会？这样紧张情况可以缓和一点点，稳定大家的情绪。”他说。

今日银行间市场质押式回购总成交量6,908.50亿元，略少于上日的7,236.72亿元；其中隔夜品种成交为5,395.39亿元，上日为5,817.16亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7859 3.7587 +2.72 5,395.39

七天 4.6268 4.7160 -8.92 1,173.08

14天 5.9523 6.0772 -12.49 211.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7300 4.7900 -206.00 2,581.72

七天 5.4000 4.6450 +75.50 375.37

14天 5.0700 4.7900 +28.00 31.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.8500 3.8200 +3.00 --

七天 4.6000 4.7000 -10.00 --

14天 5.9300 6.0700 -14.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7480 3.7260 +2.20 --

七天 4.5710 4.6660 -9.50 --

三个月 4.7197 4.7229 -0.32 --