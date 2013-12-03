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亚洲 | 2013年 12月 3日 星期二 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月3日

路透香港12月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7519港元 ） 美股道琼工业指数 周一收低77.64点或0.48%，报16,008.77点。投资人在股市连涨八周后没有找到进一步推高股市的新理由，矿业股跟随贵金属价格一起下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 203.800 -0.43 22490 15.798 中国铝业 9.190 -0.97 39322 2.850 中国移动 53.620 -1.14 169675 83.131 中国人寿 49.050 1.76 78678 25.349 中石油 117.680 -1.14 20102 9.122 中石化 84.600 -1.95 36754 6.558 汇丰控股 <HSBC.K 55.550 -0.98 681891 86.124 中电信 53.350 -0.98 26938 4.136 中国联通 15.670 -0.89 61501 12.147 兖州煤业 10.700 -2.37 29540 8.295 华能国际 37.820 -1.41 13937 7.329 南方航空 21.810 0.41 10021 3.381 东方航空 20.260 1.30 5098 1.571 中芯国际 4.030 -0.49 39312 0.625（完）
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