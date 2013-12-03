《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月3日

路透香港12月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7519港元 ） 美股道琼工业指数 周一收低77.64点或0.48%，报16,008.77点。投资人在股市连涨八周后没有找到进一步推高股市的新理由，矿业股跟随贵金属价格一起下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价