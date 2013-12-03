《香港报摘》--经济日报12月3日

* 要闻版头条：

--港股 闯高，瑞银明年上看28,878点最牛；憧憬内地落实改革，8券商纷调升目标。 * 其他： --港股再闯高，光大银行拟趁市旺第三次尝试来港上市。接近交易人士指，光行初步计划于下周二（10日）起公开招股。按其早前披露文件及昨A股收市价计，最多集资120亿港元。

--财政司司长曾俊华指，低息环境令楼市风险持续，楼市泡沫仍然不容忽视；至于当局何时撤辣招，须考虑一篮子因素，而目前关键是立法会先通过辣招草案。辣招草案料最快明年才通过。

--汇丰香港区总裁冯婉眉表示，香港有望取消个人兑换上限2万元，料至2015年香港人民币存款占比料达三成，将达2.6万亿元人民币。她预期，明年点心债和存款证的发行量将增至达5,000亿元，人民币存息未来下调空间有限。

--港交所 与中国期货业协会，就相互合作签订合作备忘录。港交所调查显示，外地投资者继续为本港衍生产品主要参与商，当中内地投资者约占外资1成。（完）