《香港报摘》--信报12月3日

* 要闻版头条：

-香港发现首宗H7N9禽流感个案。一名36岁印尼佣工，上月由深圳返港后出现发烧及气促等病征，先后向私家医生及屯门医院求医，昨晚接受H7N9的快速测试，结果呈阳性反应，证实感染禽流感。目前患者在玛丽医院接受治疗，情况危殆。曾与她有密切接触的同屋4人亦出现轻微的流感征状。 * 其他： --日圆贬值加上经营日本化妆品商店，使市场憧憬将带动业务增长，经营759阿信屋的CEC国际 股价全日飙升逾三成，创上市来新高4.13港元。

--上月政府委任博裕投资主席马雪征担任证监会董事，由于博裕是阿里巴巴的股东之一，市场关注有关委任是为阿里巴巴来港上市铺路。证监会主席唐家成否认市场上述的猜测，表示政府这次委任与阿里巴巴无关，假如个别事项可能与董事有利益冲突，该董事需要避席会议。

--富力地产 宣布，斥资108亿港元收购位于马来西亚一幅住宅及商业用地，可售楼价约350万方米。不过，市场对其「走出去」行动似乎并不看好，该公司股价早段轻微上升后即掉头回落，全日逆市下跌近2%。（完）