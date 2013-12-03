《香港报摘》--其他报纸重要消息12月3日

* 明报：

--内地反腐压垮高档白酒消费市场，五粮液最大经销商--银基集团 今年上半年业绩持续恶化。集团主席梁国兴在业绩会上表示，相信茅台及五粮液价格已见底，“最坏时间已过”，未来会多推低档白酒。

--据销售文件显示，贝恩资昨天作本年第二度减持纷美包装 ，涉及6,800万股，每股作价介乎4.55-4.6港元之间，较昨天收市价折让6.1%-7.1%，套现最多3.09-3.12亿港元。 * 星岛日报：

--远东发展 主席邱达昌表示，未来仍会维持积极投地政策，集团连同帝盛酒店 约有100亿港元资金，有足够资源作投地发展。

--香港纸品印刷商eprint集团 明日挂牌，据辉立资料显示，eprint在暗盘市场收报0.81港元，较招股价0.78港元高3.85%，成交股数101万股，涉及金额81.7万港元。每手4,000股，不计手续费赚120港元。 * 苹果日报：

--米兰站 上月宣布接获第三方洽购。消息人士透露，当日接触公司的潜在买家，正是内地名牌寄卖网寺库，寺库希望能藉收购或入股米兰站，实现借壳上市。但据悉，米兰站有意卖盘消息一出后，即吸引了至少两名“程咬金”，有兴趣出手争购，为交易添上变数。 * 东方日报：

--内地发展商近年经常透过借壳方式来港上市，证监会关注部分有意避开反收购行动的规定，暂时不向空壳公司注资，直至24个月结束为止，证监会建议港交所 应对反收购行动规定的应用与监管进行检讨。 * 文汇报：

--中信泰富 宣布，该公司位于澳洲的中澳铁矿项目首次付运，第一船磁铁精矿粉正在装船，将启航运往中信泰富位于江苏省的特钢厂。

--外国奢侈配饰名牌COACH 公布，与淘宝更新合作备忘录，联合打击网上售假行为。新备忘录则旨在深化打假合作，对在平台上销售假冒的品牌产品或者侵犯其知识产权的淘宝卖家进行合作取缔，同时重申双方对保护消费者权益的共同承诺等。 * 大公报：

--内银第三季贷款增长放缓，惟不良贷款持续上升，信贷资产质量继续令人担忧。罗兵咸永道发表研究报告指出，内地十大上市银行贷款总额增速呈持续下降趋势，但不良贷款余额及不良贷款率“双升”。罗兵咸预期，内银将来继续面对资产质量风险上升的压力。(完)