版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--12月2日

路透伦敦12月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           420,400         -3,425
    锡            10,880            -25
    铅           230,175         -1,200
    锌           960,250         -2,000
    铝         5,471,750         +1,325
    镍           252,126           +264
    铝合金        59,440           -220
    NASAAC        88,620           持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据     库存分布              品种   库存数据     库存分布
 铜     <MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅     <MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
        >                                         >            
 铝     <MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡     <MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
        >                                         >            
 锌     <MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合   <MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
        >                                  金     >            
 镍     <MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA  <MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
        >                                         >            
 
 (编译 王翔琼；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐