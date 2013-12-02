表格：LME金属库存最新变化--12月2日

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦12月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 420,400 -3,425 锡 10,880 -25 铅 230,175 -1,200 锌 960,250 -2,000 铝 5,471,750 +1,325 镍 252,126 +264 铝合金 59,440 -220 NASAAC 88,620 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 <MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 <MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> > > 铝 <MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 <MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> > > 锌 <MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 <MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> > 金 > 镍 <MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA <MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> > > (编译 王翔琼；审校 王洋)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。