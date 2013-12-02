《全球汇市》中国数据激励澳元和新西兰元上扬，英镑升至五年高位

日本央行总裁黑田东彦周一表示，将毫不犹豫地调整政策，激发外界揣测央行明年可能采取更多宽松举措。
美元兑日圆 最新处于六个月高点102.68日圆；欧元兑日圆 报139.52日圆，接近周五所及五年高位139.705。
欧元受到支撑，上周五欧元区通胀和就业数据打压了欧洲央行将进一步放宽货币政策的臆测。
欧元兑美元 几乎持平于1.3595美元，距离周五所及一个月高点1.3622不远。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3573 1.3589 -0.12 +2.87 1.3194
美元/日圆 102.76 102.41 +0.34 +18.47 86.74
欧元/日圆 139.46 139.08 +0.27 +21.85 114.45
美元/瑞郎 0.9069 0.9061 +0.09 -0.94 0.9155
英镑/美元 1.6392 1.6365 +0.16 +0.87 1.6251
美元/加元 1.0635 1.0614 +0.20 +7.20 0.9921
澳元/美元 0.9136 0.9110 +0.29 -12.09 1.0393
新西兰元/美元 0.8193 0.8125 +0.84 -1.09 0.8283
欧元/瑞郎 1.2310 1.2314 -0.03 +1.95 1.2075
欧元/英镑 0.8280 0.8299 -0.23 +2.05 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.8635 8.9155 -0.58 +3.33 8.5777
美元/挪威克朗 6.1162 6.1257 -0.16 +9.94 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王洋/徐文焰/张涛/王翔琼；审校 蔡美珍/艾茂林)