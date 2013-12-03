表格：外资及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超243.17亿台币

路透台北12月3日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超16.16亿台币，连七日买超共计243.17亿台币；上日修正后为买超35.61亿台币。

三大法人今日合计买超14.52亿台币，上交易日修正后为买超36.29亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

12/3 +16.16 +4.39 -6.02 +14.52

12/2 +35.61r +1.38 -0.70r +36.29r

本月累计 +51.76 +5.77 -6.72 +50.81

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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