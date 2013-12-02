《中国新债预测》国开行三期新债料接近二级，供给偏多市况下需求或一般

* 招标品种: 国开行第44、45、46期增发债

* 期限及金额：三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿

* 招标时间: 周二(3日) 3/5年 9:30-10:30；7年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.35%-5.45%；5.40%-5.53%；5.45%-5.63%

* 预测均值: 5.41%；5.47%；5.54%

路透上海12月2日 - 中国国家开发银行 周二将再次增发44-46期固息债。路透调查显示，从今日农发行新债发行结果来看，一级市场需求尚可，因此明日国开三期债收益率有望接近二级，不过本周新债供给偏多，不排除市场情绪波动较大，中标结果偏高的可能性，预测均值分别落于5.41%、5.47%、5.54%。

“需求应该还行吧，除非环境特别差，一般国开和其他债比总有点优势的，”华南一银行交易员表示，本周新债不少，先看看明天资金面情况。

上海一银行交易员称，市场配置还是有需求的，虽然今天农发招标之前不少客户有说没钱的，但是农发结果证明还不错。

中国农业发展银行周一招标的三期固息债认购情况偏暖，投标倍数均逾四倍。市场人士称，虽然现券收益率止跌明显反弹，然部分认可当前收益水平的机构仍在一级积极参与投标，是次三期新债认购倍数创农发行年内最高。

不过华北一银行交易员则认为，市场情绪不稳定，明天不排除中标结果走高的可能性，因IPO等政策以及宏观经济持稳的趋势，均对债市不是利好。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，三年、五年期和七年期品种最新的收益率分别为5.4011%、5.4438%和5.5621%。

中国银行间市场周一资金压力延续逐步缓解趋势，主要质押式回购 中，七天及14天期加权利率续跌。交易员认为，机构对年内资金预期仍谨慎，但央行公告SLO操作有助稳定场内情绪，且伴随月末时点度过，机构融出意愿有抬升。

中国周末打出新股发行改革及优先股试点等一系列组合拳，中国大型投行--中金公司发布简评认为，中国推出新股发行（IPO）体制改革，推出优先股时点，对债市影响整体偏负面，但不应被夸大。

截止目前公告，本周将有两期国债、三期国开行新债以及三期农发行新债招标发行，总额逾800亿元；此外路透引述消息人士透露，中国铁路总公司计划周三招标发行150亿元铁道债(企业债)。

具体发行条款如下：

第44、45、46期增发债 -------------------------------------------------------- 发行总量 三年至多50亿元/五年至多60亿/七年至多40亿 期限/计息方式 3/5/7年固息 招标时间 3/5年:12月3日9:30-10:30

7年:12月3日9:30-11:10 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日/起息日 12月5日/10月24日 分销期 12月4日-12月5日 上市日 12月11日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------------

此前三期债增发结果如下：

三年 五年 七年

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票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 5.0130%

10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 5.1940%

11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 5.2599%

11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250% --

目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完)