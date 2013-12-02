CNH动态：汇丰制造业PMI早盘提振人民币即期，境内外价差趋窄

路透香港12月2日 - 香港人民币即期汇价 周一交投平静，早盘受汇丰制造业PMI数据上修小幅提振，下午卖盘增多促即期微幅下跌，离岸即期与在岸即期价差已较两周前最高300个点子收窄至70个点子左右，境内外外汇差套利已大幅减少。

离岸即期早盘受一波进口商的购汇影响有所下跌，在汇丰11月中国制造业PMI终值公布后小幅提振，下午伦敦交易时间开始后市场又涌现出一些卖盘促即期小幅下行，但全天交易均处窄幅波动。

“今天全天没啥大的波动，早上还是有些进口商的购汇，等汇丰PMI有些小的推动，下午伦敦进来以后还是有一些卖盘，但从上个月月中开始，卖盘已明显减少。”一位中资行外汇交易员称。

本地时间9:45分，汇丰11月中国制造业PMI终值较初值明显上修至50.8，接近上月水准，且该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。

另一位中资银行交易员称，最近离岸即期交易商交投不大，卖盘明显变少，“预期最近CNH会维持高位，境内外价差已缩窄到70个点子，套利空间已不大，但估计年底时中间价还会姿态性调个新高，会带动CNY和CNH价格再往上走一点，但空间已不大。”

本地时间下午5:44分，离岸人民币 报6.0862，上日尾盘在6.0840；此与在岸人民币即期收盘 6.0929，价差为67点子，已较两周前的200个点子价差大幅趋窄。

亦有交易员表示，靠近圣诞节，不少交易商已经放假，市场交投意愿都不高，汇价料在6.0800水平上下区间波动。

美元兑人民币一年期远汇升水 报665/685，较上日尾盘的约637.5有所上移。

人民币兑美元即期 周一收盘较昨日微升3个点子，继续保持在6.0920元附近的窄幅波动，日波幅区间仅为十几个点子，成交量 亦陷入逾半年以来的较低水平。

美元指数 跌0.1%至80.589，除了兑日圆和加元以外，美元兑多数主要货币走软。（完）

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