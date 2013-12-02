更新版 1-台湾货币市场：台币跨年利率微扬，美元紧俏情况益发严重

* 跨年资金不易取得，较长天期利率微扬

* 美元紧缺情况更为严重

* 短率大致仍稳在区间 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北12月2日 - 台湾银行间短率周一大致稳在区间，但因跨年资金取得较为不易，令跨年调度的利率微幅走高。

货币市场调度人士表示，时序进入本提存期的最后几天，银行端均以微调积数为主，部分银行积极回补此前开出的负数，实际需求不高，且尽管市场资金仍多，但受限银行内部风险控制，能承作跨年资金拆出的银行不多，难以积极消化市场游资。

〞央行回收游资的力道还好，银行到旬底前大概都是微调。〞一位本地银行资金调度人士表示。

相对台币市场持续宽松，本地美元紧缺情况则没有改善。受美元供应不足影响，美元/台币换汇交易(FX SWAP) 主要天期换汇点折价较上周再度走深，市场心态明显偏向保守，令手上有美元的外商宁为年底前的需求预作准备，也不愿积极释出。

一换汇市场交易员指出，预期年底前换汇市场的换汇点折价可能较当前再更为走深，因月底/年底的美元例行需求高，即使价格不佳，仍有成交需求。且在外商银行缩手转为观望的情况下，央行在市场提供美元的力道持平，未见明显增加，亦让短期市况欠缺能见度。

交易员称今日早盘换汇市场美元/台币一个月期 成交见-0.041，三个月期 成交见-0.118，均是近期波段最深。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日相同。今日区间在0.295-0.400%，亦与上日区间相同；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日区间在0.370-0.450%。

**短票市场跨年资金难得**

短票市场方面，票券商称今日票券发行量平平，资金缺口弥平没有太大难度，但跨月/跨年的资金取得不易，令30-40天的免保票成交利率高点上扬至0.63-0.635%左右。

票券商指出，多数银行暂时难以配置跨年资金，少数愿提供跨年资金的银行寻得议价空间，令跨年利率走高；但落点在年内的短票利率则没有明显变动。

今日银行间今年年内短票利率主要成交仍在0.61%，较短天期成交在0.60%；跨年天期的主交投区以0.62%-0.63%，免保票走高至0.63-0.635%。

台湾央行今日共发行3,986.8亿台币存单，相较存单到期3,998.2亿台币，存单发行余额减11.4亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆5,128.15亿台币，其他交易日落点分别为周二1,580.5亿、周三3,744.6亿、周四446.5亿及周五5358.35亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为675亿台币，累计超额准备为3,204亿，加计前期1%的超额准备为4,514亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳。进入月初，投信因申购款回流回头向券商要券，整体而言，券少钱多状况没变，券商也尝试引导客户将资金落点跨年。

一证券商交易员指出，今日一早就有投信来电要券，不过手中没有库存可供应。由于已有票券商将部分短票交易的资金落点跨过年底，若有机会，也想在RP如法炮制。

〞大家钱都多，利率渐渐还是会往下，接下来月内搞不好就不做了。〞另一证券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。