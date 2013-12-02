英国金融：FLS计划参与银行第三季放贷规模较前季增长逾两倍--央行

路透伦敦12月2日 - 英国央行公布，参与贷款融资计划(FLS)的银行和房屋贷款协会第三季净放贷额为58亿英镑(95亿美元)，是前季水平的三倍多。

自去年推出FLS以来，银行从中获得231亿英镑低息资金，净放贷额自2012年6月以来已增加36亿英镑。

数据显示，第三季度净放贷规模最大的为莱斯银行集团 和全英房屋抵押贷款协会，两者分别增加31亿英镑和27亿英镑。Santander UK 、巴克莱 和Co-operative Bank 净放贷规模则减少。(完) (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)