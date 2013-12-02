美国数据：11月制造业PMI终值上升至54.7，为10个月高位--Markit

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约12月2日 - 周一公布的一产业调查报告显示，美国11月制造业活动从一年低位反弹，产出成长速度为20个月来最快。
Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)11月终值升至54.7，高于初值54.3和10月的一年低位51.8。美国11月Markit制造业PMI创1月以来最高。
指数高于50代表景气扩张。
11月产出成长速度为2012年3月来最快，10月基本持平。美国Markit制造业PMI 11月产出分项指数终值为57.4(初值为57.1)，10月终值为50.6。
11月新订单指数增速为1月来最快，新订单分项指数终值为56.2(初值为54.9)，10月终值为52.7。
“大型企业带领升势，未受政府部份关门的影响，产出和新订单在近几个月上升，”Markit首席经济分析师Chris Williamson指出。
不过，11月就业分项指数低于10月读数，但高于初值。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。