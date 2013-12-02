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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 22:22 BJT

美国数据：11月制造业PMI终值上升至54.7，为10个月高位--Markit

路透纽约12月2日 - 周一公布的一产业调查报告显示，美国11月制造业活动从一年低位反弹，产出成长速度为20个月来最快。

Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)11月终值升至54.7，高于初值54.3和10月的一年低位51.8。美国11月Markit制造业PMI创1月以来最高。

指数高于50代表景气扩张。

11月产出成长速度为2012年3月来最快，10月基本持平。美国Markit制造业PMI 11月产出分项指数终值为57.4(初值为57.1)，10月终值为50.6。

11月新订单指数增速为1月来最快，新订单分项指数终值为56.2(初值为54.9)，10月终值为52.7。

“大型企业带领升势，未受政府部份关门的影响，产出和新订单在近几个月上升，”Markit首席经济分析师Chris Williamson指出。

不过，11月就业分项指数低于10月读数，但高于初值。(完) (编译 利棣儿；审校　李军)
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