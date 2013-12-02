东南亚股市：受中国强劲制造业数据提振全数收高，泰股扳回盘初跌幅

路透12月2日 - 东南亚股市周一悉数上扬，印尼股市受几项正面数据扶助领涨，其他市场则因数据显示中国11月制造业平稳增长而走升，泰国股市扳回了盘初跌幅。
印尼股市 跳升1.5%至一周高位，金融类股引领涨势，此前该国公布的通胀数据较预期温和，且10月意外录得贸易顺差。
汇丰11月中国制造业PMI终值较初值明显上修，接近上月水准，且该数值已连续四个月在荣枯线上方，显示中国经济继续处于三季度以来的复苏轨道。
泰国股市SET指数 盘初一度下跌逾1.1%，但在泰国总理英拉称将“开诚布公地”结束政治危机之后扳回跌幅，终场收升0.2%。
菲律宾股市 收高0.2%来到近两周高点，新加坡股市海峡时报指数 上升0.4%创下11月19日以来最高收位。
马来西亚股市 和越南股市 分别收高0.3%和0.2%。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 401.65 2.58 +0.65 -5.29 424.10
新加坡 3188.76 12.41 +0.39 +0.68 3167.08
马来西亚 1818.15 5.43 +0.30 +7.65 1688.95
泰国 1374.26 3.13 +0.23 -1.27 1391.93
印尼 4321.98 65.54 +1.54 +0.12 4316.69
菲律宾 6223.37 14.55 +0.23 +7.06 5812.73
越南 508.53 0.75 +0.15 +22.91 413.73
(完)
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(编译 徐文焰；审校 隋芬)