欧洲汇市：英镑贸易加权汇率触及五年高位，因强劲数据支撑加息预期

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
欧元/英镑成交量比过去一个月的平均水平增长近一倍，欧元/美元成交量亦大增。
周一公布的调查显示，英国制造业11月成长速度为近三年来最快，且聘雇跳增，增添英国经济上行动能加速迹象。
“英镑走势现在看来十分强健，”Western Union英国市场分析师Nawaz Ali表示。“如果考虑到主要央行货币政策的对比情况，英镑目前的走势就不奇怪了。”
“如果欧洲央行发出更多温和的政策信号，而且周五的(美国)非农就业报告暗示量化宽松政策将维持更长时间，英镑/美元可能突破1.65向1.66迈进。”(完)
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(编译/审校 隋芬/徐文焰)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)