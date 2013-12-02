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市场报道 | 2013年 12月 2日 星期一 19:31 BJT

欧洲汇市：英镑贸易加权汇率触及五年高位，因强劲数据支撑加息预期

欧元/英镑成交量比过去一个月的平均水平增长近一倍，欧元/美元成交量亦大增。

周一公布的调查显示，英国制造业11月成长速度为近三年来最快，且聘雇跳增，增添英国经济上行动能加速迹象。

“英镑走势现在看来十分强健，”Western Union英国市场分析师Nawaz Ali表示。“如果考虑到主要央行货币政策的对比情况，英镑目前的走势就不奇怪了。”

“如果欧洲央行发出更多温和的政策信号，而且周五的(美国)非农就业报告暗示量化宽松政策将维持更长时间，英镑/美元可能突破1.65向1.66迈进。”(完)

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(编译/审校 隋芬/徐文焰)
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