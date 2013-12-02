路透专访：葡萄牙最早或在明年初发新债，收益率可望继续下降--官员

路透里斯本12月2日 - 葡萄牙财政部国务秘书Isabel Castelo Branco称，葡萄牙正在“非常积极地”准备于2014年初发行公债，而且政府相信在投资者强劲买需的推动下，公债收益率(殖利率)将继续下降。

尽管仍存在一些预算障碍，葡萄牙政府还是希望在2014年中之前退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)的救援计划，可能保留一些备用信用额度。

“我们进行调整的一些阶段表现让投资者感到惊喜，市场的兴趣旺盛很多，我认为这能够转化为买需，”Castelo Branco接受路透专访时称。

“从2014年初开始，我们将非常密切地关注(债券)市场，只是个时机问题，”她说，但不愿预测新债的规模或期限。“如果入市发债的计划获得批准，我认为债券收益率下降的条件就已完备。”

她指出，投资者的兴趣是基于葡萄牙成功削减赤字、经常帐盈余和最近“不断出现的经济复苏迹象”。

“政府有意尽早重新制定发行计划，尽可能规律地发行新债，”Castelo Branco表示。(完)